Норрис: возвращение в Барселону поможет «Макларену» оценить работу болида

Пилот «Макларена» Ландо Норрис поделился ожиданиями от Гран-при Испании.

«С нетерпением жду начала европейской части сезона. Предстоит выйти на трассы, на которых я уже ездил, включая трассу в Барселоне. Конечно, опыт езды на этих трассах помогает в подготовке к уик-энду. Такое ощущение, будто мы ещё вчера проводили в Испании предсезонные тесты.

Возвращение на трассу, на которой мы тестировали болид, поможет нам оценить работу машины и определить вещи, которые необходимо улучшить», — приводит слова Норриса пресс-служба «Макларена».

Норрис в текущем сезоне по итогам четырёх Гран-при набрал 12 очков. Он набирал очки в Гран-при Бахрейна и Азербайджана. В Кубке конструкторов «Макларен», набрав 18 очков, занимает четвёртое место.