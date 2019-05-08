Зайдль: сложно предсказать, как всё сложится в Гран-при Испании

Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль поделился ожиданиями от Гран-при Испании и рассказал, как его встретили в команде.

«Я очень рад начать работу в «Макларене». Меня очень тепло приветствовали все участники команды. В первые дни работы я общался со многими сотрудниками и буду продолжать это делать, чтобы лучше узнать команду.

В Испании постараемся развить успех, который был достигнут в первых гонках сезона. В то же время мы понимаем, что середина таблицы очень плотная. Традиционно в начале европейского сезона команды привозят обновления, поэтому сложно предсказать, как всё сложится в грядущий уик-энд. Мы и дальше будем стараться улучшить нашу машину в ключевых аспектах.

Традиционно упор будет сделан на стратегию, работу команды и надёжность машины», — приводит слова Зайдля пресс-служба «Макларена».