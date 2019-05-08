«Ред Булл» представит новый моторхоум из дерева на Гран-при Испании

Команда «Ред Булл» на Гран-при Испании будет использовать новый моторхоум. Отличительной особенностью обновлённой базы станет то, что она сделана из дерева. В команде новый дом так и называют — Holzhaus (Деревянный дом).

Этот моторхоум стал использоваться с 2018 года на гонках MotoGP. Также однажды он был задействован на этапе Формулы-1. Собрать базу можно будет за два дня, а разобрать — за один.

«Во время Гран-при Сан-Марино в 2005 году «Ред Булл» изменил правила игры, представив «Энергетическую станцию». В течение последних 14 сезонов она дорабатывалась и менялась, становилась более современной.

На этой неделе мы снова меняем правила игры, представляя наш новый «Деревянный дом». Это надёжная структура, которая станет олицетворением Альп в паддоке Формулы-1», — приводит слова руководителя «Ред Булл» Кристиана Хорнера пресс-служба команды.

Деревянный дом «Ред Булл» Фото : Red Bull