Марко: Ферстаппен полностью готов к борьбе за чемпионский титул

Консультант по автоспорту «Ред Булл» Хельмут Марко заявил, что пилот команды Макс Ферстаппен готов к борьбе за титул.

«У Хэмилтона, Боттаса, Феттеля и Леклера были взлёты и падения. Только Макс в нынешнем сезоне был безупречен. Он всегда выжимал максимум из болида, иногда даже больше. Ферстаппен полностью готов к борьбе за чемпионский титул. В Барселоне теперь мы должны доказать, что команда тоже готова.

Пока что у нас были проблемы с прижимной силой. Дизайн болида создавался с учётом нехватки мощности двигателя нашего предыдущего поставщика. Поэтому нам нужно было учитывать это. Мы теряли время на поворотах. Но «Хонда» заметно увеличила мощность, теперь мы сможем прореагировать соответствующим образом», — цитирует Марко GrandPX.News.