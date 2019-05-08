Стролл: в Барселоне можно будет оценить прогресс в плане доработки болида

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл прокомментировал предстоящий Гран-при Испании.

«В Баку была весёлая гонка. Рад, что смог набрать очки, думаю, что тот уик-энд был самым удачным в текущем сезоне. Во время гонки машина хорошо управлялась, я получил удовольствие от битв.

Возвращение в Европу всегда сопровождается конкуренцией конструкторов. Обновления будут и у нас, интересно сравнить команды в грядущий уик-энд. Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы проводили тесты в Барселоне. Это хороший шанс оценить собственный прогресс в плане доработки болида, хоть погодные условия и будут отличаться.

Трасса в Барселоне требует навыков пилотов. Нужно найти ритм, очень много поворотов, которые сразу переходят в следующие. Машина должна быть хорошо сбалансирована, чтобы успешно проходить быстрые повороты. Эту трассу мы хорошо знаем по тестам. Обычно там бывает плотная борьба», — цитирует Стролла пресс-служба команды.