Перес: в Барселоне сложно обгонять, нужно сосредоточиться на квалификации

Пилот команды «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Мексиканец признался, что рассчитывает на хороший результат.

«Результат Гран-при Азербайджана будет хорошим подспорьем для нас. Мы были конкурентоспособными в течение всей недели, оба болида принесли очки. Получается, мы набирали очки в каждой гонке нынешнего сезона, нужно продолжать в том же духе.

Теперь я жду гонку в Барселоне. Первые Гран-при сезона по всему миру интересны, но я рад возвращению в Европу и подготовке к более традиционным трассам. Конечно, мы прекрасно знаем трассу в Барселоне, ведь там проходили тесты. Ничего нового об этой трассе не узнать.

Тем не менее важной задачей остаётся правильно настроить болид перед уик-эндом. Данные, которые мы получили во время тестов, сейчас неактуальны, ведь тогда были другие погодные условия. Очень важно хорошо отработать в пятницу, получить информацию о шинах. Трасса известна сложными условиями для обгона, поэтому нужно сосредоточиться на квалификации», — цитирует Переса пресс-служба команды.