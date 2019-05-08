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Исполнительный директор «Феррари» верит в шансы команды на чемпионский титул

Исполнительный директор «Феррари» верит в шансы команды на чемпионский титул
Авто / Формула-1

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил, что уверен в способности своей команды выиграть Формулу-1 в текущем сезоне, несмотря на неудачный старт. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, отставая от лидирующего «Мерседеса» на 74 очка.

«У нас есть все необходимые составляющие и ресурсы, чтобы быть сильным конкурентом и выиграть чемпионат. У нас два отличных пилота, великолепный руководитель команды. Мы объединены общей целью, сфокусированы, талантливы. Мы готовы сделать всё, чтобы достичь амбициозных целей», — приводит слова Камильери GPBlog.

«Мерседес» сделал четыре победных дубля на старте сезона. Пилоты «Феррари» пока не поднимались выше третьего места, что стало сюрпризом, учитывая превосходство «Скудерии» во время предсезонных тестов.

Источник: «Феррари» на Гран-при Испании использует краску с наночастицами
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