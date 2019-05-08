Исполнительный директор «Феррари» верит в шансы команды на чемпионский титул

Исполнительный директор «Феррари» Луи Камильери заявил, что уверен в способности своей команды выиграть Формулу-1 в текущем сезоне, несмотря на неудачный старт. В Кубке конструкторов «Феррари» занимает второе место, отставая от лидирующего «Мерседеса» на 74 очка.

«У нас есть все необходимые составляющие и ресурсы, чтобы быть сильным конкурентом и выиграть чемпионат. У нас два отличных пилота, великолепный руководитель команды. Мы объединены общей целью, сфокусированы, талантливы. Мы готовы сделать всё, чтобы достичь амбициозных целей», — приводит слова Камильери GPBlog.

«Мерседес» сделал четыре победных дубля на старте сезона. Пилоты «Феррари» пока не поднимались выше третьего места, что стало сюрпризом, учитывая превосходство «Скудерии» во время предсезонных тестов.