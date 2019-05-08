Боттас: не выбрал бы другого напарника, даже если бы мне от этого стало проще

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас заявил, что его в качестве напарника полностью устраивает Льюис Хэмилтон. По словам Боттаса, он бы не заменил Хэмилтона на другого гонщика, даже если бы это ослабило конкуренцию в команде.

«Льюис становился чемпионом мира так много раз. Быть с ним в одной команде здорово. Он является отличным примером и образцом для подражания. Кроме того хорошо, что у нас такая сильная команда.

С другой стороны, всегда соревнуешься со своим напарником, тебя всегда сравнивают с ним. Поэтому, конечно, быть с ним в одной команде нелегко. Всегда сложно быть впереди него, но я знаю, что это возможно. Я рассматриваю эту ситуацию как великолепную возможность. Я бы не выбрал другого напарника, даже если бы от этого мне стало проще», — приводит слова Боттаса Crash.