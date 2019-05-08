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В «Рено» меняют управленческую структуру

В «Рено» меняют управленческую структуру
Авто / Формула-1

Команда Формулы-1 «Рено» приняла решение сменить организационную структуру своих подразделений с целью повышения эффективности управления, сообщает официальный сайт концерна.

В первую очередь эти шаги направлены на подготовку к сезону 2021 года, в котором серьёзно изменится регламент чемпионата. Стоит отметить, что эти шаги были спланированы ещё в 2016 году.

Таким образом, во французском подразделении будут созданы две новые должности — пост главного инженера займёт Кристоф Мари, а Стефан Родригес станет директором проекта и возглавит службу снабжения. Руководителем для них обоих станет Реми Таффен, который является техническим директором моторостроительного отдела.

В свою очередь на базе команды в Энстоуне главным инженером был назначен Мэтт Харман, руководителем которого станет Ник Честер, являющийся техническим директором по разработке шасси.

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