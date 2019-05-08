В «Рено» меняют управленческую структуру

Команда Формулы-1 «Рено» приняла решение сменить организационную структуру своих подразделений с целью повышения эффективности управления, сообщает официальный сайт концерна.



В первую очередь эти шаги направлены на подготовку к сезону 2021 года, в котором серьёзно изменится регламент чемпионата. Стоит отметить, что эти шаги были спланированы ещё в 2016 году.



Таким образом, во французском подразделении будут созданы две новые должности — пост главного инженера займёт Кристоф Мари, а Стефан Родригес станет директором проекта и возглавит службу снабжения. Руководителем для них обоих станет Реми Таффен, который является техническим директором моторостроительного отдела.



В свою очередь на базе команды в Энстоуне главным инженером был назначен Мэтт Харман, руководителем которого станет Ник Честер, являющийся техническим директором по разработке шасси.