За месяц до Гран-при Канады на трассе не закончено строительство паддока

Автодром имени Жиля Вильнёва в условиях цейтнота готовится к предстоящему Гран-при Канады, сообщает Le Journal de Montreal. По информации истчоника, новое здание паддока всё ещё находится на стадии строительства.



Промоутер гонки в Монреале Франсуа Дюмонтье и подрядчик по строительству паддока не ответили на запросы издания.



Ранее стало известно, что строительство было отложено из-за неудовлетворительной работы на крыше паддока. 15 мая организаторы гонки планируют пресс-конференцию, в которой примет участие исполнительный директор Liberty Media Чейз Кэри.



Гран-при Канады планируется в Монреале на автодроме Жиля Вильнёва с 7 по 10 июня 2019 года. Следующая гонка чемпионата состоится в Испании на трассе Каталунья.