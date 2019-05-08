В Сильверстоуне уверены, что новый асфальт будет уложен в срок

В Сильверстоуне уверены, что новая трасса будет готова к июльскому этапу Гран-при Великобритании, сообщает The Guardian. Ранее руководство Формулы-1 постановило владельцам автодрома провести работы по модернизации дорожного покрытия трассы после того, как в 2018 году на Сильверстоуне была отменена гонка MotoGP.



Пилоты Формулы-1 также жаловались на то, что на трассе оказалось много ухабов, несмотря на то что ранее на автодроме был постелен новый асфальт. После отмены гонки MotoGP Международная автомобильная федерация временно приостановила лицензию автодрома, поставив основным условием шлифовку асфальта на трассе. По заявлениям промоутеров Гран-при Великобритании, они уверены, что всё будет готов до Гран-при Великобритании. По плану работы будут завершены 30 июня 2019 года.