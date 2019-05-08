Гран-при Бразилии с 2020 года будет проходить в Рио-де-Жанейро

Президент Бразилии Жаир Болсонару сообщил, что гонка Формулы-1 в Бразилии с 2020 года будет проходить в Рио-де-Жанейро, после того как в городе будет построена новая трасса, сообщает Reuters. По словам Болсонару, новая трасса может быть подготовлена за шесть-семь месяцев с нуля.



Стоит отметить, что ранее Гран-при Бразилии уже проходил на трассе в Рио-де-Жанейро, однако автодром был снесён в преддверии Олимпийских игр 2016 года. Мэр Сан-Паулу Жоао Дориа подчеркивал, что информация о возможном переносе Гран-при Бразилии в другой город — спекуляции СМИ и не более того.

Ранее появилась информация о том, что руководство Формулы-1 не будет получать взносы от организаторов Гран-при Бразилии на протяжении ближайших трёх лет. Действующий контракт руководства Формулы-1 с трассой в Сан-Паулу, где сейчас проходит Гран-при Бразилии, истекает в 2020 году.