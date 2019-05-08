Лауда пока не готов к возвращению в паддок

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф сообщил, что неисполнительный директор команды Ники Лауда пока восстанавливается после болезни и не готов к возвращению в паддок.



«Пока он не готов к возвращению. Я скучаю по Ники Лауде и, надеюсь, что он вернётся как можно скорее» — приводит слова Тото Вольфа GrandPX.



Ранее сын Ники Лауды, Матиас, подчеркнул, что отец постепенно идёт на поправку и скоро вернётся к полноценной жизни. На первых четырёх этапах чемпионата Лауда поддерживал свою команду по телефону.



Напомним, Лауда на Рождество был госпитализирован с гриппом и помещён в реанимацию в связи с тем, что иммунная система была ослаблена после пересадки лёгкого. Сейчас Лауда проходит реабилитацию дома.