Тодт хотел бы видеть большее влияние пилотов, чем автомобилей, на результаты

Президент ФИА Жан Тодт подчеркнул, что он хотел бы, чтобы влияние пилота на результаты стало выше, чем влияние автомобиля.



«Возможен ли автоспорт без пилотов, на автономных болидах? Для меня вся красота автоспорта заключается в сплаве пилота, команды и болида. Я не говорю, что вы не можете размышлять об автономных болидах в гонках,, но я об этом не мечтаю, потому что мне не интересны болиды без гонщиков. Опять же если мы говорим о нормальном болиде и нормальном гонщике, но хотелось бы видеть большее влияние со стороны пилота.



А со стороны машины — меньшее. Мы хотим настоящего чемпионаю Мы хотим, чтобы кто-то смог продемонстрировать свои конкретные навыки. Мы не хотим, чтобы он демонстрировал то, насколько хороша его машина. Это большая проблема в автоспорте. Кто бы ни был пилотом, если у него нет подходящей машины, он не может выполнять эту работу так, как нужно», — приводит слова Жана Тодта RaceFans.