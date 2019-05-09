Джовинацци: если с болидом всё будет в порядке, то смогу набрать первые очки

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци с оптимизмом настроен на предстоящий Гран-при Испании.



«После потери второй тренировки в Бахрейне и первой практики в Шанхае, я просто не поверил своим глазам, когда увидел красный флаг в Баку, Я пошутил, что мы с тренировками не подходим друг к другу и предложил приехать в следующий раз на трассу сразу в субботу. Квалификация в Баку на восьмую позицию была тем, что нам было нужно, чтобы провести уверенный уик-энд. Если с машиной всё будет в порядке, то в Барселоне я смогу набрать первые очки в сезоне», — приводит слова Антонио Джовинацци FormulaPassion.



Джовинацци был классифицирован во всех четырёх гонках сезона, лучшим его результатом стало 11-е место на этапе в Китае. Его напарник Кими Райкконен во всех четырёх гонках смог приехать в очковой зоне.