Росберг: Боттас научился побеждать Хэмилтона

Чемпион мира Формулы-1 2016 года Нико Росберг считает, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас понял, как можно побеждать своего напарника Льюиса Хэмилтона.

«Никогда не стоит раздражать Льюиса. Если он злится, то получает дополнительную мотивацию и концентрацию. Он начинает кусать, как терьер. Валттери удалось то, чему я научился лишь в свой последний сезон. Он научился его побеждать», — приводит слова Росберга SID.

В текущем сезоне после четырёх Гран-при Боттас возглавляет общий зачёт пилотов, опережая Хэмилтона на одно очко. Боттас выиграл две гонки и дважды становился вторым призёром. Такие же результаты показал и Хэмилтон, но финский гонщик опережает напарника за счёт бонуса за самый быстрый круг.