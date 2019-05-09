Бергер: поставил бы деньги на победу «Феррари» в этом сезоне

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер дал прогноз на стартовавший сезон «Королевских гонок». По мнению Бергера, чемпионский титул завоюет «Феррари», несмотря на неудачи Скудерии на старте сезона.

«Закончилась ли борьба за титул? Нет. «Феррари» ещё не раскрыла свой потенциал, подтянуться может и «Ред Булл».

Бинотто ответственен за всё в «Феррари». В «Мерседесе» есть Тото Вольф, Ники Лауда, Джеймс Эллисон и Энди Коуэлл. У «Ред Булл» есть Кристиан Хорнер, Хельмут Марко и Эдриан Ньюи. Бинотто нужна помощь.

Я бы поставил деньги на победу «Феррари», — приводит слова Бергера SpeedWeek.

Отметим, что гонщики «Мерседеса» выиграли все четыре гонки на старте сезона. Зачёт пилотов возглавляет Валттери Боттас, набравший 87 очков. Лучшим среди гонщиков «Феррари» является Себастьян Феттель, расположившийся на третьем месте с 52 набранными очками.