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К. Уильямс: пилоты нашей команды переживают очень тяжёлый период

К. Уильямс: пилоты нашей команды переживают очень тяжёлый период
Авто / Формула-1

Клэр Уильямс, дочь владельца «Уильямса» Фрэнка Уильямса, поддержала пилотов команды Роберта Кубицу и Джорджа Расселла. Клэр Уильямс заявила, что причиной неудачных результатов «Уильямса» является не работа гонщиков, а проблемы с болидом. В нынешнем сезоне «Уильямс» стабильно занимает последние места в Гран-при.

«Мы провели аналитическую работу по машине Роберта. Он говорит, что она в плане управляемости отличается от болида Джорджа. Я сама не знаю, так как не являюсь пилотом. Но нам нужно разобраться в ситуации. Мы упорно работаем, чтобы наши пилоты чувствовали уверенность в своих машинах, чтобы у них были равные условия.

Учитывая, какие у них болиды, я думаю, что наши пилоты переживают очень тяжёлый период. Оба стремятся показать максимум. Больше с них требовать в таких условиях мы не можем», — приводит слова Уильямс UOL Sport.

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