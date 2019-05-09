Зафнауэр: у «Рейсинг Пойнт» будут обновления в части механики и аэродинамики

Руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр поделился ожиданиями от Гран-при Испании.

«Здорово, что наша работа нашла отражение в результатах в Баку. Попадание обоих пилотов в очковую зону и превосходство над конкурентами в середине турнирной таблицы отображает усилия нашей команды. Мы знали, что на этой трассе у нас будут хорошие шансы. Было важно выжать максимум.

Барселона — первая гонка в Европе в этом сезоне. Конечно, такая гонка всегда важна. Многие команды привозят новинки, и мы — не исключение. У нас запланированы обновления в части механики и аэродинамики.

Я не рассчитываю на какие-то серьёзные сюрпризы в грядущий уик-энд, но хотелось бы, чтобы мы вновь были лучшими среди середняков и набрали очки», — цитирует Зафнауэра пресс-служба команды.