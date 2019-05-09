Риккардо: никогда не считал Феттеля более классным гонщиком, чем я

Австралийский пилот «Рено» Даниэль Риккардо поделился воспоминаниями о первом сезоне в «Ред Булл». По словам Даниэля, сезон получился простым, потому что он не ощущал давления.

«Помню, что этот сезон был очень интересным. У меня был шанс пилотировать за топовую команду и соревноваться с человеком, который в итоге стал четырёхкратным чемпионом мира (Себастьян Феттель. — Прим. «Чемпионата»). Если бы я смог приблизиться к Феттелю, все бы говорили о моих успехах. На мне не сказывалось давление. Просто у меня были возможности проявить себя. Это было здорово, я наслаждался тем сезоном.

Я также хотел учиться у Феттеля. Я знаю, насколько для него важен автоспорт, как он вкладывает душу в это деле, живёт Формулой-1 и гонками. Я не пытался копировать его поведение, но хотел научиться некоторым вещам, сохранив свой стиль. В то же время я никогда не считал его более классным гонщиком, чем себя.

В целом тот сезон с Феттелем был очень лёгким, потому что не сказывалось давление», — приводит слова Риккардо Motorsport-Total.