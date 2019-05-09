Формула-Е рассматривает возможность проведения ночной гонки в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии может появиться новый этап Формулы Е. Руководство серии рассматривает возможность проведения ночной гонки в следующем сезоне.

«Пока это не подтверждено, но мы рассматривает данный вариант. Всё зависит от того, откуда будет поступать энергия. В Саудовской Аравии можно использовать солнечную энергию. Мы проведём эту гонку лишь в том случае, если для питания будут использоваться возобновляемые источники энергии», — приводит слова руководителя Формулы-Е Алехандро Агага Autosport.

Ранее стало известно, что Формула-Е вновь понесла убытки. Портал The Verge, ссылаясь на финансовую отчётность серии, сообщил, что убытки, на сей раз составили $ 29 млн. За всю недолгую историю Ф-E она ещё ни разу не завершала сезон в прибыли. Общие убытки за пять лет достигли отметки в $ 168 млн. Вместе с тем выручка составила рекордные $ 149 млн, за год увеличившись на $ 43 млн. Это объясняется появлением новых крупных спонсоров, а также проведением этапа в Саудовской Аравии.