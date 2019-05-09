Экклстоун: Леклер, вероятно, даже быстрее Феттеля

Экс-глава Формулы-1 Берни Экклстоун признал свою неправоту относительно суждений о способностях новобранца «Феррари» Шарля Леклера. По словам Экклстоуна, монегаск доказал свой талант, более того, он предположил, что Леклер даже быстрее напарника по команде.

«Я был неправ, думая, что в „Феррари“ ошиблись, заменив Райкконена на Леклера. Конечно, я немного подожду, прежде чем делать окончательные выводы. Но на данный момент Шарль очень быстр. Он отлично контролирует машину. Вероятно, он даже быстрее Феттеля.

Что касается Себастьяна и его проблем, то Феттель не постарел. Происходящее с ним выглядит странно. Возможно, он думал, что его ждёт лёгкая жизнь, и не осознавал, как быстр может быть Леклер. Вместе с тем я остаюсь убеждён, что Феттель может выиграть чемпионат», — приводит слова Экклстоуна GPFans.