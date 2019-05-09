«Хаас» и «Альфа Ромео» не получат новый мотор «Феррари» на Гран-при Испании

Клиентские команды «Феррари» «Альфа Ромео» и «Заубер» не получат обновлённую силовую установку на Гран-при Испании, сообщает Planet F1. Вероятнее всего, новая версия мотора достанется командам на Гран-при Монако или на этапе в Канаде.

Однако руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер не видит в этом проблемы и не считает, что это навредит его команде.

«В прошлом году мы получили обновлённую версию раньше, чем пилоты „Феррари“. Все спрашивали, почему так происходит. Теперь мы поступили иначе. В „Феррари“ нас спросили, не вызывает ли это проблем, и мы ответили, что всё в порядке. В конце концов, им нужно поработать с этим мотором, пройти какую-то дистанцию и так далее. Мы довольны их решением.

Не думаю, что это как-то повлияет на нашу скорость. Сейчас мне попросту не с чем сравнивать Пока ещё не совсем понятно, получим мы новую версию в Монако или Канаде», — сказал Штайнер.