«Рено» привезёт на Гран-при Испании новую силовую установку

Компания «Рено» привезёт на Гран-при Испании новую спецификацию силовой установки, сообщает Motorsport. Обкатка нового двигателя будет проходить по ходу первых пятничных тренировок — новый мотор будет поставлен на болиды пилотов заводской команды «Рено» Нико Хюлькенберга и Даниэля Риккардо. Решение относительно того, когда гонщики «Макларена» получат новую силовую установку будет принято позднее, точные сроки пока не сообщаются.



Сообщается, что новая силовая установка будет работать в режиме повышенной мощности на протяжении более долгого времени, чем предыдущий вариант.



Стоит отметить, что гран-при Испании традиционно является этапом, на который команды привозят обновления, однако изначально в «Рено» планировали обновить силовую установку перед летним перерывом в августе.