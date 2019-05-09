Ферстаппен: в Формуле-1 нет такой драмы, как в Лиге чемпионов

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями от просмотра ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Аяксом» и «Тоттенхэмом».



«Я ужинал и следил за матчем «Аякса» и «Тоттенхэма» на телефоне. Думал, всё отлично, финал у «Аякса» в кармане. Последние несколько секунд матча развернулись очень драматичной концовкой, и это вернуло меня на землю.



Я болею за ПСВ, но очень переживал за «Аякс». Однако я не плакал, как некоторые мои друзья. После матча они были очень эмоциональными. Один даже не отвечал мне на сообщение в течение часа. Потом он сказал, что ему стало плохо. Я не был раздавлен, но попадание в финал Лиги чемпионов стало бы потрясающим достижением для «Аякса».



В Формуле-1 такого нет. Это было бы похоже на ситуацию, если кто-то отстал на три круга и вдруг выиграл гонку. Но это другой спорт. В футболе один матч решает всё, а у нас всё зависит от каждого из 21 этапа чемпионата», — приводи слова Макса Ферстаппена RaceFans.