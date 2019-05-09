Хэмилтон не считает, что отношения с Боттасом станут такими же, как с Росбергом

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон полагает, что нынешняя атмосфера в команде убережёт его и Валттери Боттаса от развития конфликтной ситуации подобно той, что случилась между ним и Нико Росбергом.

«Ситуация, которая случилась между мной и Росбергом в 2016 году, не такая, как сейчас. В коллективе отличная энергетика и взаимоуважение. У нас есть определённые правила, и мы финишируем победными дублями. Мы с Валттери поддерживаем друг друга.

Как я и говорил, в команде всё отлично и между нами существует уважение. Мы будем продолжать атаковать, но у нас всё так же не будет никаких проблем. Не ожидайте увидеть то, что было в прошлом с Росбергом. Очевидно, что мы с Боттасом не будем сталкиваться. Главное — оставаться командными игроками. Нам платят за то, чтобы мы приносили команде победы. Пока мы будем это помнить, проблем у нас возникать не будет», — приводит слова Хэмилтона Motorsport.