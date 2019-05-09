В пятницу новинки «Хааса» получит только Грожан

Команда Формулы-1 «Хаас» приняла решение на пятничных тренировках Гран-при Испании использовать подготовленные обновления только на болиде Ромена Грожана, сообщает F1i. Таким образом команда хочет сравнить работу машин в новой и старой конфигурациях. Если новинки хорошо себя проявят, Кевин Магнуссен получит их перед субботней тренировкой. При этом руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер подчеркнул, что решение не связано с ограниченным числом новинок.



«Одна машина завтра будет в старой конфигурации, а другая — в новой. Нам есть что сравнить. Если с новой конфигурацией возникнут проблемы, то мы по крайней мере сможем её сравнить. Если же выставить оба автомобиля в новой конфигурации и возникнут проблемы, то будет вопрос — дело в шинах или новинках? У нас есть все необходимые обновления, мы просто хотим провести сравнительные тесты и не запутаться из-за проблем с шинами», — заявил Штайнер.