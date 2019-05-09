Хэмилтон связал прогресс Боттаса с переходом к финну своего бывшего инженера

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон связан прогресс Валттери Боттаса в сезоне-2019 с тем фактом, что новым гоночным инженером финна стал бывший инженер-телеметрист британца Риккардо Мускони. Он заменил Тони Росса, перешедшего в проект «Мерседеса» в Формуле-Е.



«В этом году у Валттери мой бывший второй инженер. Он был моим вторым инженером последние два года и стал его гоночным инженером — это приятная помощь для него, он получает немалый опыт. Это ожидалось — то, что он сделает некоторый шаг вперёд.



У меня теперь новый инженер-телеметрист, мы очень хорошо работаем вместе, но всё равно нужно время, чтобы выстроить отношения с людьми и продолжать расти. Так что когда вы лишаетесь одного элемента, то каким бы он ни был, поначалу всё выглядит не так сильно, как структура, которая до этого выстраивалась шесть лет. Но у нас прошло всего четыре гонки, так что следите за событиями!» — приводит слова Хэмилтона ESPN.