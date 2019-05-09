Феттель: глубоко внутри знаю, что у «Феррари» действительно сильная машина

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Испании. Немец заявил, что не рассчитывает на решение всех проблем команды с очередным обновлением болида, запланированным на этап в Барселоне.

«Болид был очень хорошим во время предсезонных тестов. Затем мы прибыли в Австралию, там начались проблемы. Думаю, что первые четыре гонки для нас были неоднозначными, были взлёты и падения. Иногда машина вела себя очень хорошо, но были и отрезки, на которых всё складывалось иначе. Тем не менее глубоко внутри я знаю, что машина действительно сильная.

Поэтому мы пытаемся всё собрать воедино, понять причины. Мы не нашли серебряную пулю, которая решит все проблемы. Но в течение последних 10 лет мы никогда и не находили универсального решения. Я не думаю, что оно существует», — приводит слова Феттеля GPFans.