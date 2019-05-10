Леклер: не думаю, что «Феррари» так плоха, как это выглядит в турнирной таблице

Пилот «Феррари» Шарль Леклер считает, что Скудерия более конкурентоспособна, чем можно подумать, исходя из турнирной таблицы. В Кубке конструкторов «Феррари» отстаёт от лидирующего «Мерседеса» на 74 очка. В нынешнем сезоне пилоты «Феррари» не поднимались выше третьего места.

«Я не думаю, что «Феррари» так плоха, как это выглядит в турнирной таблице. У нас было две хорошие возможности, во время одной из них я допустил ошибку, в другой — у нас были проблемы, которые стоили нам очков. Но в целом я считаю, что болид работает неплохо, нам нужно теперь сложить всё вместе, чтобы раскрыть весь потенциал.

Я не думаю, что «Мерседес» сильно уступал нам во время предсезонных тестов в Барселоне. На последних кругах они показали примерно такое же время, как и мы. Поэтому я бы не стал говорить, что мы сильно превосходили их.

Надеюсь, что обновления помогут нам сделать шаг вперёд. Тогда посмотрим, чего ждать от остатка сезона. Как правило, картина в Барселоне бывает показательной», — приводит слова Леклера Racefans.