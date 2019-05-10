Кэри ожидает, что в 2020 году Формула-1 заменит две нынешние гонки двумя новыми

Исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри рассказал, что, вероятнее всего, в сезоне-2020 Формулы-1 будет 21 этап. При этом из календаря исчезнут две гонки Ф-1, проводящиеся в 2019 году, но их места займут новые этапы. Ранее появилась информация, что из календаря пропадёт Гран-при Испании в Барселоне. Также не подтверждены новые контракты с Гран-при Великобритании, Мексики, Германии и Италии, но с последней уже достигнута договорённость о продлении соглашения. Кроме того, накануне появилась информация, что Гран-при Бразилии переедет из Сан-Паулу на новую трассу в Рио-де-Жанейро, однако, возможно, в своём заявлении Кэри не учитывал Бразилию, так как страна в любом случае сохранит этап.



«Мы в процессе финализирования гоночного календаря на 2020 год. У нас есть принципиальные договорённости о продлении двух контрактов и мы активно вовлечены в переговоры о ещё трёх продлениях контрактов. Вдобавок мы уже объявили о гонке в Ханое, а строительство трассы и сооружений уже началось.



Вдобавок к Ханою у нас есть ещё одна принципиальная договорённость о включении другой новой трассы в календарь на 2020 год. (Скорее всего, речь идёт о голландском „Зандфорте“. — Прим. „Чемпионата“.) Мы ещё не приняли финальное решение по числу гонок в 2020-м, но сейчас ожидаем, что оно будет равно 21, как и в 2019 году. Очевидно, законы математики гласят, что в таком случае мы не сможем продлить контракты со всеми нынешними гонками», — приводит слова Кэри Motorsport.

Источник: переговоры о будущем Гран-при Испании продолжатся до конца июня