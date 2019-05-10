Формула-1. Гран-при Испании. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 10 мая, на стационарном автодроме «Каталунья» в Барселоне состоятся пятничные тренировки пятого этапа сезона-2019 Формулы-1 — Гран-при Испании. Первая сессия свободной практики стартует в 12:00 мск, вторая начнётся в 16:00.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 16-е место.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые будут доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Испании Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Испании Формулы-1