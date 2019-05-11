Формула-1. Гран-при Испании. Третья тренировка. Онлайн-трансляция

Сегодня, 11 мая, на стационарном автодроме «Каталунья» в Барселоне состоится третья свободная практика пятого этапа чемпионата Формулы-1 сезона-2019 — Гран-при Испании. Начало тренировки запланировано на 13:00 по московскому времени.



Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 16-е место.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию третьей тренировки. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция третьей практики