Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Зенит» — ЦСКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10

Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция гонки начнётся в 16:10
Авто / Формула-1

Сегодня, 12 мая, на стационарном автодроме «Каталунья» в Барселоне состоится гонка пятого этапа сезона-2019 чемпионата Формулы-1 — Гран-при Азербайджана.

Перед очередным гоночным уик-эндом Формулы-1 в личном зачёте чемпионата мира лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занимает 16-е место.

Начало гонки запланировано на 16:10 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию гонки, следить за ходом которой вы сможете, воспользовавшись нижеприведённой ссылкой.

Формула-1. Гран-при Испании. Онлайн-трансляция гонки

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент