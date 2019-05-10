Перес: в Формуле-1 есть фундаментальная проблема, серия должна измениться

Пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес подчеркнул, что в Формуле-1 есть одна фундаментальная проблема.



«Я думаю, что Формуле-1 стоит сделать свой чемпионат пилотским, а не командным. За последние годы стало только хуже, на данный момент мы видим просто командное первенство, это не чемпионат пилотов. Всё зависит от потенциала вашего автомобиля, что является разочарованием для спорта и гонщиков.



Есть фантастические пилоты, которые, вероятно, никогда не получат возможности подняться на подиум из-за низкой конкурентоспособности их болида. Я думаю, что это фундаментальная проблема Формулы-1. Серия должна кардинально измениться. Представьте, как на самом деле неприятно приезжать на этап, когда ты знаешь, что в лучшем случае станешь лучшим из остальных. Формула-1 отличается от тенниса или гольфа, где также есть оборудование, влияющее на выступления, но основу составляет именно мастерство спортсмена», — приводит слова Переса Motorsport.