Феттель остался шокирован уходом Интерлагоса из календаря

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель очень расстроен из-за того, что в 2020 году календарь чемпионата покинет трасса в Интерлагосе.



«Я не знал, что Интерлагос покинет чемпионат мира. Я слышал, что ходили слухи, но это всё равно стало для меня шоком. Это прекрасное место, там очень много истории. Старый трек в Интерлагосе намного лучше, чем нынешний!



Я с нетерпением жду последней гонки, которую мы проведём там. Кто знает, может мы ещё туда вернёмся в будущем. Это прекрасное место, так что это действительно обидно. Я фанат того, чтобы сохранять старые вещи. Было бы неплохо, если бы Формула-1 скоро вернулась в Интерлагос. Может, стоит проводить две гонки в Бразилии, потому что там просто удивительные болельщики?», — приводит слова Себастьяна Феттеля PlanetF1.



Напомним, что с 2020 года Гран-при Бразилии будет проходить на новой трассе в Рио-де-Жанейро.