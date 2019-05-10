«Макларен» использует в Испании новую спецификацию двигателя «Рено»

Команда Формулы-1 «Макларен» будет использовать на Гран-при Испании новую спецификацию силовой установки «Рено», сообщает Motorsport. Оба пилота получат двигатели перед стартом квалификации в субботу.



В первой пятничной тренировке только пилот «Рено» Даниэль Риккардо использует новый двигатель от французского производителя, помимо этого, на болиде Риккардо установлен новый турбокомпрессор и элемент MGU-H.



Таким образом, замена двигателей на болидах «Макларена» будет означать, что Карлос Сайнс использует уже третий двигатель в нынешнем сезоне, все последующие замены будут сопряжены с штрафами пилота на стартовой решётке гонок.



«Макларен», помимо нового двигателя «Рено» привёз в Испанию новый комплект обновлений, который направлен на то, чтобы команда сохранила четвёртое место в Кубке конструкторов.