На трассе в Барселоне завершилась первая практика Гран-при Испании. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе время у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул напарник Феттеля по команде Шарль Леклер
Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время. Его напарник по команде Александер Албон завершил тренировку с 15-м временем.
Формула-1. Гран-при Испании. Первая тренировка
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,951
2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,115
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,221
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,624
5. Ромен Грожан («Хаас») — +0,992
6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,204
7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,229
8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,334
9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,413
10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,499
11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,560
12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,893
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,904
14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,070
15. Александер Албон («Торо Россо») — +2,079
16. Ландо Норрис («Макларен») — +2,115
17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,508
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,640
19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,938
20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,039.
Боттас — лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Квят — девятый