Боттас — лучший в первой тренировке Гран-при Испании, Квят — девятый

На трассе в Барселоне завершилась первая практика Гран-при Испании. Лучшее время по её итогам показал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе время у пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля, тройку лучших замкнул напарник Феттеля по команде Шарль Леклер



Пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал девятое время. Его напарник по команде Александер Албон завершил тренировку с 15-м временем.



Формула-1. Гран-при Испании. Первая тренировка



1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,951

2. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,115

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,221

4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,624

5. Ромен Грожан («Хаас») — +0,992

6. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,204

7. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,229

8. Пьер Гасли («Ред Булл») — +1,334

9. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,413

10. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,499

11. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,560

12. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,893

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,904

14. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,070

15. Александер Албон («Торо Россо») — +2,079

16. Ландо Норрис («Макларен») — +2,115

17. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,508

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,640

19. Роберт Кубица («Уильямс») — +2,938

20. Джордж Расселл («Уильямс») — +3,039.