Зафнауэр — об аварии Стролла: у нас ограниченное количество новых деталей

Руководитель «Рейcинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал аварию Лэнса Стролла в первой тренировке Гран-при Испании.



«Пока сложно сказать, какие будут последствия у аварии Лэнса Стролла, но удар был достаточно сильным. Повреждения могли получить новые элементы, которых у нас ограниченное количество. Но обо всём станет известно после того, как машина вернётся в боксы. Ситуация неприятная, но нам стоит надеяться, что мы сможем заменить повреждённые детали.



Подобную ошибку, как у Стролла, легко допустить, он не мог сбролсить скорость, болид был неуправляемым, так что удар получился очень сильным», — сказал Отмар Зафнауэр в эфире Sky Sports.



Лэнс Стролл попал в аварию незадолго до окончания первой тренировки Гран-при Испании. после аварии Стролл был отправлен в медицинский центр для обследования.