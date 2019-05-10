В «Феррари» планируют избежать штрафа за четвёртый двигатель в ходе сезона

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто подчеркнул, что пилоты команды не будут использовать четвёртый мотор в ходе сезона и получать штрафы, несмотря на то что уже на пятом этапе сезона коллектив использует вторую спецификацию двигателя.



«Ранее появление обновлений не означает, что мы не сможем использовать двигатель первой спецификации в некоторых гонках, это хороший вариант. Но мы не рассчитываем использовать в этом сезоне четвёртую силовую установку.



Очевидно, что, когда вы планируете обновления, это делается за несколько недель. Это не решалось на прошлой неделе. После старта сезона в Мельбурне мы осознали, что мы медленнее, чем конкуренты. Мы сосредоточились на основных пунктах в тех областях, где уже велись разработки, так что мы просто искали новые возможности. Мы сделали то же самое в Баку, представив раньше новый аэродинамический пакет», — приводит слова Маттиа Бинотто RaceFans.