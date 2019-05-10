«Макларен», «Мерседес» и «Рено» первыми опробуют 18-дюймовые шины

В сентябре компания «Пирелли» планирует провести первые тесты новых, 18-дюймовых покрышек, на которые перейдёт Формула-1 с сезона-2021. Три команды будут строить свои «мул-кары» для тестов в 2019 году. Такая привилегия досталась трём заводским командам: «Макларену», «Мерседесу» и «Рено».



«Мы намереваемся провети три тестовые сессии, в сентябре, октябре и ноябре. В 2020 году возможность построить мул-кары получат все команды. Дальше будет их выбор. Эту систему мы уже используем на протяжении нескольких лет. Мы предлагаем её всем, команды решают, делать это или нет. Всего в следующем году у нас будет 25 тестовых дней, как это было и в последние несколько лет», — приводит слова Изолы Motorsport.



Изначально в тестах должна была участвовать команда «Феррари», но они приняли решение отказаться в связи с загруженностью программы на 2019 год.