Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Испании, Квят — десятый

На автодроме в Барселоне завершилась вторая тренировочная сессия Гран-при Испании. Лучшее время в её ходе показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона, а тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».
Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый результат, его напарник по команде Александер Албон продемонстрировал двенадцатое время.
Формула-1. Гран-при Испании. Вторая свободная практика
1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,284
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,049
3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,301
4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,389
5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,751
6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,869
7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,954
8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,071
9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,374
10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,438
11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,443
12. Александер Албон («Торо Россо») — +1,495
13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,555
14. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,577
15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,650
16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,757
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,143
18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,164
19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,907
20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,497.