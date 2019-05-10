Боттас — лучший по итогам второй практики Гран-при Испании, Квят — десятый

На автодроме в Барселоне завершилась вторая тренировочная сессия Гран-при Испании. Лучшее время в её ходе показал гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Второй результат у его напарника по команде Льюиса Хэмилтона, а тройку лучших замкнул Шарль Леклер на «Феррари».

Гонщик «Торо Россо» Даниил Квят показал десятый результат, его напарник по команде Александер Албон продемонстрировал двенадцатое время.

Формула-1. Гран-при Испании. Вторая свободная практика

1. Валттери Боттас («Мерседес») — 1.17,284

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,049

3. Шарль Леклер («Феррари») — +0,301

4. Себастьян Феттель («Феррари») — +0,389

5. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +0,751

6. Ромен Грожан («Хаас») — +0,869

7. Пьер Гасли («Ред Булл») — +0,954

8. Кевин Магнуссен («Хаас») — +1,071

9. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,374

10. Даниил Квят («Торо Россо») — +1,438

11. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +1,443

12. Александер Албон («Торо Россо») — +1,495

13. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,555

14. Нико Хюлькенберг («Рено») — +1,577

15. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,650

16. Ландо Норрис («Макларен») — +1,757

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,143

18. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») — +2,164

19. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,907

20. Роберт Кубица («Уильямс») — +3,497.