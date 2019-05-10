Шварцман выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Барселоне

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман стал быстрейшим в квалификации первого этапа сезона-2019 Формулы-3 на автодроме «Каталунья» в Барселоне. Россиянин благодаря кругу в самом конце сессии опередил Кристиана Лундгарда. Отметим, что Шварцман лидировал и после своих первой и второй попыток. Ещё один российский гонщик Артём Петров показал 26-й результат.
Формула-3. Барселона. Квалификация
1. Роберт Шварцман — 1:31.975
2. Кристиан Лундгард — 1:32.083
3. Маркус Армстронг — 1:32.427
4. Джехан Дуравала — 1:32.529
5. Логан Сержент — 1:32.660
6. Симо Лааксонен — 1:32.755
7. Дэвид Бекманн — 1:32.829
8. Макс Фьютрелл — 1:32.857
...11. Юри Випс — 1:32.876
12. Нико Кари — 1:32.878
13. Педро Пике — 1:32.880
...26. Артём Петров — 1:33.714.
В серии, давшей Ф-1 Квята, едет новый быстрый россиянин. Что ждать от Шварцмана?
Пять лет назад успехи именно в Формуле-3/GP3 открыли дорогу в Формулу-1 Квяту.