Шварцман выиграл квалификацию этапа Формулы-3 в Барселоне

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман стал быстрейшим в квалификации первого этапа сезона-2019 Формулы-3 на автодроме «Каталунья» в Барселоне. Россиянин благодаря кругу в самом конце сессии опередил Кристиана Лундгарда. Отметим, что Шварцман лидировал и после своих первой и второй попыток. Ещё один российский гонщик Артём Петров показал 26-й результат.



Формула-3. Барселона. Квалификация



1. Роберт Шварцман — 1:31.975

2. Кристиан Лундгард — 1:32.083

3. Маркус Армстронг — 1:32.427

4. Джехан Дуравала — 1:32.529

5. Логан Сержент — 1:32.660

6. Симо Лааксонен — 1:32.755

7. Дэвид Бекманн — 1:32.829

8. Макс Фьютрелл — 1:32.857

...11. Юри Випс — 1:32.876

12. Нико Кари — 1:32.878

13. Педро Пике — 1:32.880

...26. Артём Петров — 1:33.714.

В серии, давшей Ф-1 Квята, едет новый быстрый россиянин. Что ждать от Шварцмана? Пять лет назад успехи именно в Формуле-3/GP3 открыли дорогу в Формулу-1 Квяту.