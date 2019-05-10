Тост: был бы более чем рад заполучить О'Уорда в «Торо Россо»

Вчера, 9 мая, стало известно, что молодёжная программа «Ред Булл» подписала контракт с 20-летним мексиканским пилотом Патрисио О'Уордом. Сам спортсмен уже в скором времени надеется получить шанс в Формуле-1. Очевидно, что если это случится, то он пройдёт по дороге, протоптанной иными пилотами «Ред Булл», начинавшими выступления в Формуле-1 в «Торо Россо».

Комментируя такой вариант, руководитель Фаэнцы Франц Тост дал понять, что хотел бы видеть перспективного О'Уорда в составе команды.

«Буду более чем рад, заполучить О'Уорда в „Торо Россо“. Это повысит интерес болельщиков к Формуле-1 в Северной Америке. Нам это нужно, ведь Liberty Media над этим активно работает. Чтобы повысить интерес к Формуле-1 в Северной Америке, там нужен настоящий национальный герой», — приводит слова Тоста Motorsport.

Отметим, что у мексиканца пока не хватает очков в Супер Лицензии для дебюта в Формуле-1.