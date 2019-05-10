О'Уорд: шанс в Формуле-1 может представиться очень скоро

Новобранец молодёжной программы «Ред Булл» Патрисио О'Уорд рассказал о впечатлениях от подписания контракта с австрийской организацией, а также выразил мнение, что уже в скором времени он может получить шанс в Формуле-1.

«Всё происходит очень быстро. Шанс в Формуле-1 может представиться очень скоро. Я горд тем, чего достиг, но вместе с тем хотел бы поблагодарить Тревора Карлина, который открыл мне двери в IndyCar, что стало шагом к Формуле-1. Я готов к такому большому вызову. У меня есть вера в то, что я делаю. Если я буду давать результат, я достигну успеха и получу дорогу прямо в Формулу-1.

Всё произошло из-за интереса Хельмута Марко, он позвонил мне в середине апреля. Мы встретились, он задал мне несколько вопросов, после чего захотел подписать со мной контракт. Затем мне прислали документы и меня наняли. Посмотрим, какие варианты у меня будут в Формуле-1», — приводит слова О'Уорда Motorsport.