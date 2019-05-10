Квят: собрали полезную информацию и сделаем шаг вперёд

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Испании. Россиянин остался доволен проведённым днём и выразил уверенность, что к квалификационной сессии команде удастся сделать шаг вперёд.

«Это был продуктивный день. Мы преодолели много кругов без каких-либо проблем, нам удалось собрать полезную информацию. На протяжении ночи мы её проанализируем и найдём лучшие настройки к завтрашнему дню. Я оптимистично настроен, мы сделаем шаг вперёд. С учётом плотности результатов в середине пелотона это будет очень важно. Ведь каждая тысячная имеет значение», — приводит слова Квята пресс-служба «Торо Россо».

Напомним, Квяту не удалось финишировать в двух предыдущих гонках.