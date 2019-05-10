Албон: ко второй сессии «Торо Россо» удалось сделать шаг вперёд

Пилот «Торо Россо» Александер Албон, показавший в ходе тренировок Гран-при Испании 15-е и 12-е время, поделился впечатлениями от проделанной в течение дня работы, отметив, что ко второй сессии ему удалось лучше адаптироваться к обновлениям.

«Обновления всегда означают то, что вам придётся потратить некоторое время на понимание того, как заставить их работать оптимально. Это то, что произошло во время первой свободной тренировки. Перед второй сессией мы проанализировали полученные данные, и она получилась гораздо продуктивнее. Нам удалось сделать хороший шаг вперёд. Прогресс замечен, но нам предстоит поработать ещё. Как бы то ни было, наш темп достаточно силён», — приводит слова Албона пресс-служба «Торо Россо».