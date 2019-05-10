Боттас: сегодня лишь пятница и «Феррари» не сильно отстаёт

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас поделился впечатлениями от итогов свободных практик Гран-при Испании, в ходе которых ему дважды удалось показать лучшее время.

«День появления обновлений всегда интересен. Ты получаешь ощущения от новинок и понимание того, работают ли они так, как должны. Сегодня машина работала очень хорошо. Это совершенно отличалось от того, что мы видели во время зимних тестов на этой трассе. Наша скорость в поворотах выросла. Лучше стал и баланс.

Всё указывает на то, что начиная с зимы мы движемся в правильном направлении. День получился хорошим, но сегодня лишь пятница и «Феррари» не сильно отстаёт. Кажется, мы сделали неплохой шаг вперёд, но нужно немного подождать и посмотреть, что принесёт завтрашний день", — приводит слова финна пресс-служба «Мерседеса».