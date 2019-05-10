Хэмилтон: похоже, обновления работают

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями от свободных практик Гран-при Испании, в ходе которых немецкая команда опробовала некоторые обновления. По словам британца, новинки сработали.

«Сегодня на трассе было достаточно ветрено, из-за этого было непросто справиться с уровнем сцепления, работая на трёх разных типах шин. Но мы выполнили всю нашу программу. Теперь у нас есть много информации для анализа, после её обработки мы подберём нужные настройки.

В процессе подготовки обновлений к Гран-при Испании все очень тяжело трудились. Похоже, что новинки работают. Но это сложно прочувствовать, так как трасса в Испании сильно отличается от городской трассы в Баку. Нам ещё предстоит поработать над балансом, но в целом всё достаточно позитивно", — приводит слова Хэмилтона пресс-служба «Мерседеса».