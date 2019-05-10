Шварцман: завтра будет самый важный день, нам надо ещё поднажать

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» Роберт Шварцман прокомментировал завоевание поул-позишен в квалификации первого этапа сезона-2019 Формулы-3 в Барселоне.



«Мы хорошо начали квалификационную сессию, даже несмотря на красный флаг, который был вывешен сразу после первого прогревочного круга. Я был немного смущён выбранной стратегией, но полностью сосредоточился, чтобы на предстоящем круге выложиться на сто процентов. У меня было три попытки, я сделал в них всё по максимуму и абсолютно счастлив, завоевав поул-позицию. Машина была просто великолепной и даже компенсировала мои ошибки. Спасибо команде за огромную работу, которую она проделала. Завтра будет самый важный день, нам надо еще поднажать, чтобы побороться за победу», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «СМП Рейсинг».